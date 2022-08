​Le programme de vols d'Air Rarotonga vers Tahiti est connu

Tahiti, le 3 août 2022 – Le gouvernement a approuvé le programme de vols réguliers de la compagnie aérienne Air Rarotonga pour desservir la Polynésie à compter du 13 août prochain.



Le conseil des ministres a approuvé le programme de vols réguliers de la compagnie aérienne Air Rarotonga pour la saison IATA été 2022. Dans un premier temps, Air Rarotonga souhaite desservir la route Rarotonga-Papeete à compter du 13 août prochain à raison d’une fréquence hebdomadaire, pour une arrivée le samedi à 17 heures à Tahiti et un départ le dimanche à 8 heures vers Rarotonga. Dans un second temps, elle desservira cette route à raison de deux fréquences hebdomadaires à partir du 14 septembre prochain, soit une arrivée les mercredi et samedi à 17 heures à Tahiti et un départ les jeudi et dimanche à 8 heures. La compagnie opèrera au moyen d’un aéronef de type Saab 340B Plus et proposera 28 sièges à la vente (classe économique).



Ce dépôt de programme de vol fait suite à la mise en place récente d’une autorisation extra-bilatérale par un échange de lettres entre le gouvernement polynésien et le gouvernement des Îles Cook en date du 30 mai dernier. Cet échange de lettres est une première étape dans l’élargissement des relations aériennes entre la Polynésie française et les Îles Cook puisqu’un projet d’accord bilatéral de transport aérien entre les deux territoires du Pacifique Sud est en cours d’élaboration.



Les horaires approuvés permettent à Air Rarotonga de capter les passagers à l’arrivée ou au départ des vols internationaux de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, notamment ceux de son partenaire Air Tahiti Nui, afin de leurs offrir une connexion sur Rarotonga. Un accord Interline a été mis en place avec la compagnie polynésienne Air Tahiti Nui afin de pouvoir acheminer des touristes américains et Européens sur les Îles Cook via Tahiti par Air Tahiti Nui. Cet accord (Memorandum of understanding) a été signé le 30 mai dernier.