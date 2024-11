​Le plus grand catamaran à voile du monde à vendre à Tahiti

Tahiti le 5 novembre 2024. Le catamaran à voile Pendennis de 44,2 mètres, Hemisphere , vient d’être mis en vente chez Henry Craven-Smith de Burgess, explique le site Boatinternational. Son prix, 5,5 milliards de francs.





Construit en 2011 et réaménagé en 2023, le yacht arbore un « intérieur sensationnel » signé Michael Leach Design et a été conçu pour « une exploration hors des sentiers battus ». Son extérieur et son architecture navale sont signés par les célèbres designers de multicoques Marc Van Peteghem et Vincent Lauriot Prévost de VPLP Design.



Le catamaran peut accueillir entre 10 et 12 invités dans cinq cabines, dont deux « suites principales », deux doubles et une jumelle avec deux couchettes supplémentaires. D’une largeur de 16,6 mètres, son salon et son pont sont vastes et « comparables à ceux d'un monocoque de 70 mètres ». Il y a des quartiers pour un équipage allant jusqu'à 10 personnes.



Un flybridge, doté d'un jacuzzi entre les deux postes de pilotage et un espace repas en plein air, offrent le point de vue idéal.



Le yacht 499GT, classé BV, à vendre est équipé de deux moteurs Caterpillar de 490 chevaux lui permettant d'atteindre une vitesse de pointe de 13 nœuds et une vitesse de croisière de 11 nœuds, avec une autonomie de 3 850 milles nautiques. Avec un faible tirant d'eau de 3,1 mètres, Hémisphère est parfait pour éviter les récifs coralliens et mouiller à l'intérieur des atolls.



L’Hémisphère demande est en vente pour la modique somme de 5,5 milliards de francs.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 5 Novembre 2024 à 14:15 | Lu 457 fois