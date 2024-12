​Le père Ato renvoyé de l’Eglise par le Pape François

Tahiti le 4 décembre 2024. Le père Ato vient d’être définitivement renvoyé de l’Eglise par le Pape François en personne. Une procédure rare que l’Archevêque de Papeete, Monseigneur Cottanceau, a communiqué ce mercredi.





« C’est avec une grande tristesse que je dois vous informer qu’en tant que Pasteur de notre Archidiocèse de Papeete, je viens de remettre à Noël (Ato) Nohotemorea un décret du 11 octobre 2024 du Pape François lui notifiant avec effet immédiat « sa décision suprême et sans appel, qui n’est susceptible d’aucun recours, que la sanction canonique de renvoi de l’état clérical devait être infligée », écrit Monseigneur Cottanceau dans son dernier bulletin officiel de l’Archidiocèse de Papeete.



« Noël (Ato) Nohotemorea, désormais ancien prêtre de notre église locale, est renvoyé « in poenam » par le Pape lui-même de l’état clérical et dispensé par lu de toutes obligations cléricales, y compris celle du célibat », explique-t-il.



« Le père Ato ne peut donc plus « œuvrer comme prêtre catholique », c’est-à-dire célébrer les sacrements, ou encore être assistant canonique au mariage. Il ne peut prononcer sur les personnes des bénédictions, invoquer le don de l’Esprit saint, accomplir des prières de guérison et de délivrance ou encore pratiquer un quelconque exorcisme. »



Cette décision fait suite au rapport transmis au Souverain pontife par le pro-prefet du Dicastère pour l’Evangélisation, le cardinal Tagle, concernant les délits graves qu’il a commis.



Le père Ato avait déjà été révoqué de ses fonctions au sein de l’Eglise par Monseigneur Cottanceau en mars dernier. Noël Nohotemoorea, de l’église de Taravao, était frappé d’une demande de renonciation de l'église de Taravao depuis octobre 2022. Une affaire qui avait déchaîné les passions, obligeant même les gendarmes et les policiers municipaux de Taravao de venir faire la sécurité, alors que l'archevêque de Papeete Mgr Jean-Pierre Cottanceau était venu assurer la messe, quatre jours après la demande de révocation.



Il est reproché à l’ecclésiastique d’avoir utilisé à des fins personnelles des biens des paroissiens et d’avoir fait du commerce de la messe. Des faits que le Père Ato avait toujours dénoncé comme infondés, et « basés sur des rumeurs ».



Noël Ato Nohotemorea devait passer cette année devant le tribunal pour abus de confiance pour avoir prétendument détourné plus de 13 millions de francs. Une autre enquête le concernant reste ouverte pour des faits de viols présumés.