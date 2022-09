​Le patrouilleur Teriieroo a Teriierooiterai mis à l'eau

Tahiti, le 8 septembre 2022 – Le premier des deux patrouilleurs de la Marine nationale destinés à la surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) polynésienne, Teriieroo a Teriierooiterai, a été mis à l'eau mardi à Saint-Malo. Il est attendu pour 2023 en Polynésie française.



Premier des deux futurs patrouilleurs de la Marine nationale affectés à la Polynésie française à sortir du chantier naval de Socarenam, le Teriieroo a Teriierooiterai a été mis à l'eau mardi 6 septembre au port de Saint-Malo. L'annonce a été faite par l'amiral Pierre Vandier, le chef d'état-major de la Marine nationale, qui a également publié quelques photographies du bâtiment. Le navire devrait ensuite rejoindre Boulogne-sur-Mer pour être "armé" avec radars, capteurs, systèmes de communication, canon et drônes. Il devrait ensuite rejoindre la Polynésie française en 2023.



Teriieroo a Teriierooiterai, héros de la Libération



Le Teriieroo a Teriierooiterai est le deuxième des six patrouilleurs outre-mer de la "classe Félix Éboué" qui seront affectés à La Réunion, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française. Tous ont reçu le nom d'un compagnon de la Libération. Teriieroo a Teriierooiterai et Philippe Bernardino pour la Polynésie française, August Bénébig et Jean Tranape pour la Nouvelle-Calédonie, et enfin Auguste Techer et Félix Éboué pour La Réunion.



Teriieroo a Teriierooiterai est né en 1875 à Punaauia. Il est le descendant des chefs coutumiers du district de Punaauia. En 1900 il est choisi par le Gouverneur Edouard Petit pour remplir les fonctions de chef de ce district. En 1912, en raison de l'essor sans précédent de l'agriculture de plantation qu'il a favorisé, il est admis à la chambre d'Agriculture. Il reste chef de district de Papenoo jusqu'en 1934 puis est élu au suffrage universel pour assurer les mêmes fonctions. A partir de 1937, Teriieroo a Teriierooiterai siège à l'Assemblée des Délégations économiques et financières. Il peut être considéré comme un des artisans du ralliement de l'Océanie française à la France libre en septembre 1940. Brillant orateur, extrêmement convaincant, il exerce une grande influence à Tahiti. Le 28 mai 1943, le général de Gaulle lui décerne la Croix de la Libération. Toujours chef de district à Papenoo à l'issue de la guerre, il démissionne pour raisons de santé le 1er janvier 1947. Teriieroo a Teriierooiterai est décédé le 20 août 1952 à Papenoo où il a été inhumé.