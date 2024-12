​Le parc Teafa ouvert au public à Tautira

Tahiti, le 19 décembre 2024 – Après de longs mois d’attente, les aménagements de l’embouchure de la Vaitepiha ont été inaugurés hier après-midi, à l’aube des vacances de Noël. Les premiers usagers apprécient les améliorations, mais constatent déjà des dégradations.





Annoncée en mars 2023 par la Direction des affaires foncières (DAF) pour “au moins cinq mois”, la fermeture pour travaux de l’accès à la plage de Tautira par la rive gauche de la Vaitepiha aura été bien plus longue que prévu. L’inauguration s’est tenue en catimini, ce mercredi après-midi, malgré la présence du président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, et contrairement aux habitudes, notamment pour un parc public.



Le parc Teafa – du nom de la passe voisine – cumule pourtant les améliorations, avec un espace de détente de 30 000 m2 offrant un double accès à la mer et à la rivière. Le site dispose désormais de sanitaires et de douches extérieures, mais également de nombreux bancs, tables et poubelles de part et d’autre d’un cheminement piéton, accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Un parvis a été aménagé pour les pêcheurs et le stationnement est facilité par une cinquantaine de places de parking. On se souvient qu’auparavant, la descente était périlleuse pour les plus petits véhicules. Des palissades en bois permettent d’intégrer l’ensemble au cadre naturel préservé. L’opération s’élève à 252 millions de francs, avec une participation de l’État à hauteur de 90 millions dans le cadre du Contrat de développement et de transformation (CDT).



​Améliorations et premières dégradations

Poussés par la curiosité, les premiers usagers étaient au rendez-vous, ce jeudi matin. “On n’a pas beaucoup d’endroits aménagés en bord de mer à la Presqu’île, donc c’est appréciable”, confie Manutea, résidente de Afaahiti, accompagnée de son conjoint et de leurs deux enfants. Pour Alexandre, l’ajout d’agrès sportifs serait le bienvenu. “C’est bien aménagé, mais c’est dommage qu’il y ait déjà des dégradations !”, ajoute-t-il, en tant que riverain. Effectivement, plusieurs éléments de mobilier sont déjà taggués. Sur d’autres, c’est la peinture qui est écaillée. L’entretien des espaces verts sera également une lourde tâche.



Selon le maire délégué de Tautira, Ueva Hamblin, la DAF aurait pour projet de réunir les associations et les confessions religieuses du district, afin de les impliquer dans la réappropriation de ce lieu de vie, qui devrait également profiter aux touristes.





Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi, de 6 heures à 17 h 30, et les week-ends et jours fériés, de 6 h 30 à 18 h 30.

