​Le mystère des professions de foi du Tavini… n'en était pas un

Tahiti, le 15 juin 2022 – L'absence de distribution postale des professions de foi et bulletins de vote du Tavini au second tour des législatives fait l'objet d'un véritable buzz et de théories alambiquées sur les réseaux sociaux. Le Tavini confirme qu'il s'agit pourtant bien de "son choix" de refuser cette distribution par voie postale au second tour et de distribuer ces documents directement sur le terrain.



Depuis quelques jours, les réseaux sociaux s'agitent autour de l'absence de professions de foi et bulletins de vote du Tavini dans les plis postaux adressés à tous les Polynésiens avant le second tour des élections législatives. Le haut-commissariat a tenu mercredi à mettre fin aux accusations de favoritisme envers les candidats du Tapura, en indiquant par voie de communiqué que cette absence résultait d'un choix des candidats du Tavini. Ce que confirme le candidat du parti indépendantiste sur la première circonscription, Tematai Le Gayic, à Tahiti Infos. "Pour le second tour, la commission de propagande donne la possibilité d'envoyer nos professions de foi par voie postale à tous les Polynésiens et Polynésiennes de toutes les circonscriptions. Nous avons fait le choix de ne pas les envoyer, parce que ce sont les mêmes documents qu'au premier tour. Qu'il s'agisse de la profession de foi ou du bulletin de vote. On a préféré les garder et faire, comme disent mes copains sur le terrain, du "neck to neck" et distribuer directement les professions de foi."