​Le gouvernement fait le tour des projets de Huahine

Tahiti, le 27 juillet 2022 – Le gouvernement, qui multiplie actuellement les déplacements dans les îles, s'est rendu mercredi à Huahine pour une présentation exhaustive et une visite des projets et réalisations de la commune.



Le président, Edouard Fritch, son ministre des Grands Travaux, René Temeharo, et la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, se sont rendus sur l’île de Huahine mercredi après-midi pour une mission de deux jours. Le conseil municipal a souhaité présenter les actions mises en œuvre par la commune, réalisées avec le soutien du Pays, sur ces trois dernières années les projets d’avenir de Huahine. Les maires de Uturoa, Matahi Brotherson, et de Taputapuatea, Thomas Moutame, étaient également présents.



Construction de l’école provisoire Marara, rénovation et mise aux normes du groupe scolaire de Fare et Tefarerii, chantiers de rénovation de l’école de Maeva ou de la construction de l’école maternelle de Faie et du groupe scolaire de Fitii et de Haapu ont été présentés. Mais il s'agissait également d'évoquer la rénovation de la salle omnisports Vaihoro de Fare, la mise aux normes du grand chapiteau de la place Marara et la reconstruction du plateau sportif de Parea… Parmi les projets en cours figurent enfin l’aménagement du parc public Marara à Fare et la construction de la salle omnisports de Fitii.



Au niveau de l’adduction en eau potable, la commune a mis en service le nouveau réseau depuis décembre 2020, suite aux exploitations de forages de Maeva et Parea. Le schéma directeur d’assainissement des eaux usées est actuellement en cours. Le maire de Huahine, Marcelin Lisan, a également souhaité faire état des réalisations portées par le Pays avec la reconstruction du "fare d’accueil" de Fare, l’aménagement de la marina de Maroe et du site des anguilles de Faie. La délégation gouvernementale enchaînera une série de visites relatives aux sujets et projets abordés dans la matinée de jeudi.