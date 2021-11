​Le futur Apetahi Express décroche un milliard de défisc' locale

Tahiti, le 25 novembre 2021 – Le futur Apetahi Express, actuellement en construction dans le chantier naval vietnamien de la compagnie australienne Austal, a obtenu sa défiscalisation locale à hauteur de 992 millions de Fcfp pour un navire à 2,5 milliards qui opérera sur la ligne Tahiti-Bora Bora pour le groupe Degage.



Toujours prévu pour le premier semestre 2023, le futur Apetahi Express du groupe maritime Degage vient d'obtenir sa défiscalisation locale à hauteur de 992 millions de Fcfp pour un navire à 2,5 milliards de Fcfp. Le ferry catamaran de 66 mètres pouvant accueillir jusqu'à 574 passagers est actuellement en construction dans le chantier naval vietnamien du constructeur australien Austal. Imaginé pour traverser le mara'amu et tenir la mer, il devra opérer sur la ligne Apetahi Express nouvellement lancée par le groupe Degage entre Papeete et Vaitape à Bora Bora et actuellement desservie par l'Aremiti 5. Selon nos informations, une défiscalisation nationale est également à l'étude.