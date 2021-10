​Le confinement du week-end levé à partir du 9 octobre

Tahiti, le 30 septembre 2021 – Le confinement du week-end sera levé à compter du samedi 9 octobre prochain, avec une réouverture des cinémas et musées, ainsi qu'une reprise des spectacles et manifestations culturelles. Le couvre-feu est maintenu au moins jusqu'au 17 octobre.



Le haut-commissaire Dominique Sorain et le président Edouard Fritch ont annoncé jeudi dans un communiqué commun la levée progressive de certaines restrictions sanitaires à partir du samedi 9 octobre prochain. L'ensemble des mesures de restriction actuelles –couvre-feu, confinement du samedi après-midi au lundi matin, fermeture des cinémas et interdiction des manifestations et spectacles culturels…– sont maintenues jusqu'au vendredi 8 octobre prochain compris.



A compter du samedi 9 octobre en revanche, le confinement applicable le week-end dans les îles du Vent et les îles Sous-le-vent sera levé ; les manifestations et spectacles culturels seront autorisés sur l’ensemble du territoire dans les établissements recevant du public avec des mesures de jauge (un siège laissé libre entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs déjà constitué (famille…), dans la limite de 500 personnes) ; les musées et salles d’exposition culturelle (hors salons) de toute la Polynésie française pourront accueillir du public en respectant 4 mètres carrés d’espace pour chaque visiteur ; et les salles de jeux et cinémas pourront accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d’accueil nominale.



Jusqu'au 17 octobre "l'ensemble des autres mesures de freinage sont reconduites", précise le communiqué. Le couvre-feu imposé de 21 heures à 4 heures du matin restera donc en vigueur au moins durant les deux prochaines semaines.



Dynamique vaccinale à "poursuivre"



Des décisions prises par les autorités de l'Etat et du Pays "compte tenu des orientations favorables observées actuellement" et qui "s’appuient sur une amélioration des taux d’incidence et une diminution du nombre d’hospitalisations". Le communiqué insiste sur la nécessité de "poursuivre" la dynamique de la campagne de vaccination pour "garantir la viabilité du dispositif de dé-confinement et son extension à d’autres secteurs d’activité après le 17 octobre". Les autorités annoncent également que des rencontres seront organisées dans les prochains jours avec les représentants du monde sportif et de l’événementiel, pour déterminer le calendrier et les modalités de reprise d’activité.