​Le calendrier des manifestations de 2023 dévoilé

Tahiti, le 11 janvier 2023 – Lors du conseil des ministres de mercredi, le calendrier des manifestations de 2023 a été dévoilé. Trois grands événements sur la préservation de l’identité polynésienne vont ainsi voir le jour cette année.



Le conseil des ministres a révélé mercredi, le calendrier des grands évènements qui seront mis en œuvre en priorité pour l’année 2023, en vue d’accompagner la dynamique des manifestations. L’objectif de ce calendrier événementiel est la préservation de l’environnement, de l’identité, des richesses et des savoir-faire polynésiens. Dans cette optique, trois événements seront liés à l’ouverture officielle de nouveaux lieux de partage, de diffusion et de transmission de ce patrimoine. Ainsi, une nouvelle salle d’exposition nommée Te Fare manahe, dans le Musée de Tahiti et des îles (MTI), qui permettra au musée de s’aligner sur les standards internationaux dans la conservation et de valorisations des collections en matière de médiation culturelle. Un village de l’artisanat et des savoir-faire traditionnel de Te Pū ‘ohipa rima’ī, qui servira d’échange à la création et à la transmission des gestes de l’artisanat de nos îles, sera également organisé. Enfin, un nouveau centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMPF) sera ouvert.