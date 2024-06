​Le Te Nati RNP veut recentrer le débat

Tahiti le 26 juin 2024. Dans un communiqué envoyé aux rédactions mercredi, le président de Te Nati Rassemblement National, Éric Minardi, dit constater que “certains partis politiques cherchent à transformer ces élections législatives en scrutin pour l'indépendance ou l'autonomie de la Polynésie”.



Dans son communiqué, il rappelle que transformer ces élections en pour ou contre l’indépendance, “c'est vouloir rejouer un match qui ne se rejouera qu'en 2028”.



“Si des élus polynésiens non-RN, siègent à l'Assemblée nationale avec le Nouveau Front populaire, ou au centre avec le groupe Renaissance d’Emmanuel Macron, demanderont-ils de l'aide aux élus RN de l'Assemblée nationale et à ceux du RN Polynésien ? Comment feront-ils pour faire voter les projets intéressant la Polynésie ?”



Estimant que “le Rassemblement national est en passe de gagner ces élections législatives” et que Jordan Bardella sera certainement Premier ministre, Éric Minardi conclut que “le RN, sera toujours du côté du peuple et travaillera avec tous les élus de Polynésie, quelle que soit la couleur politique de ces partis”.