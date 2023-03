​Le Te Nati-RNP quitte le Hau Ma'ohi de Tauhiti Nena

Tahiti, le 16 mars 2023 – Le député européen et président du Te Nati Rassemblement national polynésien (RNP) s'est retiré de la plateforme Hau Ma'ohi de Tauhiti Nena à l'avant-veille de son congrès.



Coup de théâtre au sein de la plateforme politique Hau Ma'ohi menée par l'élu de Papeete, Tauhiti Nena, dans le cadre des prochaines élections territoriales. Le Te Nati-Rassemblement national polynésien (RNP) qui était jusqu'ici partenaire de la plateforme s'est retiré à l'avant-veille du congrès. C'est un communiqué laconique du député européen et président du Te Nati-RNP, Éric Minardi, qui a officialisé la décision jeudi après-midi. "Suite à un profond désaccord avec Tauhiti Nena, le bureau exécutif du Te Nati-RNP a décidé de se retirer de la plateforme Hau Ma'ohi." La plateforme doit organiser son congrès samedi après-midi à la mairie de Papeete et pourra ensuite déposer sa liste jusqu'à lundi.