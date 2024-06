​Le Tavini se réunit pour choisir ses candidats

Tahiti le 12 juin 2024. Le parti indépendantiste devrait tenir un bureau exécutif cet après-midi à 15h. Si la situation semble simple en apparence, les discussions semblent plus animées que prévues.



Au Tavini, c’est la discrétion absolue qui prévaut pour l’heure dans le choix des députés pour les législatives partielles.

Dans une interview donnée ce matin, le président Moetai Brotherson explique qu’une rencontre devrait se dérouler au siège au sein du bureau exécutif. Si Tematai Legayic et Steve Chailloux se sont prononcés pour un retour au combat, soutenus par le président du Pays, on attend toujours la prise de position de Mereana Reid-Arbelot.



« Pour moi, les trois meilleurs candidats s'appellent Steeve Chailloux, Tematai Legayic et Mereana Reid », a-t-il expliqué. « Maintenant, on a une réunion cet après-midi avec le comité directeur du Tavini Huiraatira. C'est comme ça que ça fonctionne, il y a un parti, donc on consulte les instances du parti. On se prononcera très rapidement, puisque le délais du dépôt des listes, c'est dimanche, je crois. (...) En général, le Tavini, on aime bien venir à la dernière minute pour garder le suspense, mais on verra... Peut-être qu'on déposera demain. »



Si dans les faits, les choses ont l’air simples au niveau du Tavini, elles seraient nettement plus compliquées en interne. Selon nos informations, Oscar Temaru, mécontent de ne pas entendre parler d’indépendance assez souvent à l’Assemblée nationale, aurait remonté les bretelles de ses troupes et menacé de ne pas envoyer de candidats pour ces élections, voir même de poser lui-même sa candidature.



Si Tematai Le Gayic semble être épargné par ce coup de sang du capitaine, Steve Chailloux pourrait sentir le vent du boulet et être préféré à un autre candidat bleu.



Enfin, poussée par les jeunes du Tavini, Hinamoeura Cross, aurait aussi fait acte de candidature. Une proposition que les caciques du parti percevraient d’un mauvais œil, voyant la fille de Stanley et Tina Cross comme un élément « immature » et « indisciplinée ».



Rédigé par Bertrand Prévost et Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 12 Juin 2024 à 12:17