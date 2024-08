​Le Tapura demande à son tour les comptes-rendus de la commission spéciale pour la décolonisation

Tahiti le 21 août 2024. A la lecture de l’article de Tahiti Infos en ligne mercredi matin, le Tapura a, à son tour, pris la plume pour demander au président de l’assemblée de la Polynésie française, Antony Géros, la transmission "sans délai" des comptes rendus de séances de la commission spéciale pour la décolonisation à Tarahoi.





Dans un courrier daté du 21 août, le président du parti et ancien président du Pays, Edouard Fritch, demande, lui aussi, la transmission des retranscriptions de séance. "Je vous ai indiqué que, pour des raisons idéologiques évidentes, le groupe Tapura ne prendrait pas part aux travaux de la commission (…)", écrit-il. "Cette décision, assumée, nous conduit, de facto, à ne pas être membre de cette commission, à ne pas y avoir de voix délibérative et donc, à ne pas avoir accès aux comptes rendus (…)."





Mais malgré cette absence de participation, l’élu demande à son tour la communication des comptes rendus de séance, au titre "du droit à l’information" des élus de l’assemblée de la Polynésie française, conformément à la décision du 8 juillet dernier du Conseil d’Etat s’appuyant sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration.





"Nous demandons la transmission immédiate de l’ensemble des comptes rendus des réunions déjà tenues par la commission et demandons par ailleurs que les futures comptes rendus nous soient transmis systématiquement dans les délais réglementaires", conclut Edouard Fritch, jouant sur "l’attachement au respect des droits et des obligations" ainsi que "le principe de transparence" d’Antony Géros.