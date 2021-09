​Le Prairial reprend le large

Tahiti, le 13 septembre 2021 – La frégate de surveillance Prairial a quitté Tahiti lundi matin pour une mission de deux mois dans le Pacifique oriental. Des missions de surveillance maritime et de police des pêches dans les zones économiques exclusives de la Polynésie française et de Clipperton sont prévues, ainsi que des actions de coopération avec l’Amérique latine dont l’exercice Unitas, plus grand rendez-vous naval d’Amérique du Sud auquel participe également les Etats-Unis.



C'est sous un ciel plombé et une fine pluie que le Prairial a appareillé lundi matin pour mener à bien une mission de surveillance de deux mois dans la zone économique exclusive de la Polynésie française, ainsi qu'à Clipperton. Des missions multiples destinées à rappeler les principes de souveraineté de la France sur ce vaste territoire maritime. Le nouveau capitaine de frégate Alban Doulcet, 42 ans et ingénieur de formation, a pris son commandement le 13 juillet dernier. Il connait la Polynésie pour avoir déjà été affecté à Tahiti au tout début de sa carrière en 2002 à bord de la Tapageuse. Le Prairial est parti, armé par son équipage de 85 marins, qui compte 10% de personnel féminin et 10% de Polynésiens. Par ailleurs 100% de l’équipage présente un schéma vaccinal complet.



Au programme, chargé, de cette campagne en mer, plusieurs missions majeures en deux mois. Une participation à l'exercice multinational “Unitas” sous l’égide de la marine américaine et accueilli par le Pérou dans le cadre de son bicentenaire, en collaboration avec les marines mexicaine et panaméenne. Un exercice qui devrait se dérouler fin septembre au large du Pérou, et qui a été bien accueilli a bord puisque le Prairial –à la suite de crise Covid– n'avait pas été déployé en Amérique du sud depuis deux ans. Le bâtiment naviguera aussi, après avoir effectué une surveillance à l'est de la ZEE, dans la zone de Clipperton pendant cinq jours pour une mission de contrôle des bateaux de pêche sous licence essentiellement mexicaine.



Il s'agit de la quatrième mission du Prairial cette année après un déploiement en Asie début 2021. L'exercice Ora ora et une mission de lutte contre le narcotrafic ont permis de roder l'ensemble de l’équipage en vue de ce nouveau départ. Le Prairial ne devrait pas être de retour avant le début du mois de novembre.