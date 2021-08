​Le Pays défend l'implication des tāvana dans la vaccination

Tahiti, le 24 août 2021 – À l'occasion de la visite de sept centre de vaccination mardi par le président et haut-commissaire, le Pays a tenu à rappeler l'implication des maires dans la campagne de vaccination… Pas toujours cités en exemples.



Le président du Pays Edouard Fritch, son ministre de la Santé Jacques Raynal et le haut-commissaire Dominique Sorain ont visité mardi sept centres de vaccination autour de l'île de Tahiti, à Papara, Punaauia, Faa’a, Pirae, Mahina, à la présidence à Papeete, mais aussi vallée de Tipaerui à l'occasion d'une vaccination collective organisée pour 109 employés des entreprises privées Plastiserd, TSP-Technival, Pacific Alu et Sopadep.



Dans un communiqué diffusé mardi à cette occasion, la présidence a particulièrement insisté sur le rôle des tāvana dans la campagne de vaccination. Un égard qui fait nécessairement écho à l'appel du patronat ces derniers jours à un discours plus "franc" en faveur de la vaccination de la part des élus locaux et particulièrement des maires polynésiens. Pour la présidence, aucun doute sur ce point. "Depuis le début de cette crise sanitaire, les tāvana se sont impliqués dans la sécurité et la protection de leur population. Avec la mise en place des centres communautaires d’accueil des malades, la mobilisation des pompiers, les plans communaux de sauvegarde, les taāvana ont démontré que leur relais sur le terrain est indispensable à la réussite opérationnelle des mesures de protection mises en place. Pour une vaccination de masse, l’implication des maires et des élus locaux est un facteur indispensable." Une précision qui s'imposait visiblement pour le Pays…



Preuve que le confinement n'a pas entamé la bonne dynamique actuelle sur la vaccination, le bulletin épidémiologique publié mardi annonçait 2 580 nouveaux primo-vaccinés. Une moyenne toujours très haute malgré l'interdiction des déplacements et après les bons chiffres du week-end. Rapportée à la population cible "vaccinable" des 12 ans et plus, le taux de primo-vaccinés atteint aujourd'hui 55% et celui des personnes ayant un schéma vaccinal complet 41,5%.