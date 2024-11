​Le Magic Circus of Samoa de retour prochainement à Tahiti

Tahiti le 11 novembre 2024. La date n’a pas encore été dévoilée, mais Tupa’i Bruno, le Monsieur Loyal de la troupe, a déjà commencé à monétiser la publicité sur les réseaux sociaux d'un prochain retour du Magic Circus of Samoa en Polynésie française.





Alors que le cirque vient de terminer sa tournée aux Samoa Américaines, la prochaine étape annoncée est celle de Tahiti. L’ouverture des festivités n’est pas encore connue, mais le cirque sera installé à Outumaoro jusqu’au 9 février 2025.



La boule de la mort avec ses 5 motos devrait être de retour, avec, entre autres, des artistes du Vietnam, du Brésil, de Colombie et de Samoa. Ils seront 35 sur la piste pour près de deux heures de spectacle.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 11 Novembre 2024 à 11:13 | Lu 610 fois