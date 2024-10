​Le Hura Tapairu fête ses 20 ans

Tahiti, le 29 octobre 2024 – La prochaine édition du Hura Tapairu se déroulera du mercredi 27 novembre au jeudi 5 décembre au grand théâtre de la Maison de la culture. L’événement, qui fête cette année ses 20 ans, accueillera 25 groupes en compétition.





Le Hura Tapairu fête cette année ses 20 ans d’existence. Il s'impose désormais comme un événement incontournable du patrimoine culturel polynésien, à l'instar du prestigieux Heiva i Tahiti.



Chaque édition célèbre les beautés et la finesse des danses traditionnelles, exécutées avec passion et précision. Depuis sa première édition en 2004, avec seulement huit groupes inscrits, il a connu une croissance impressionnante, rassemblant aujourd'hui de nombreuses formations talentueuses.



Ce concours unique est l'incarnation vivante de l'âme et de l'esprit de la Polynésie, c'est une expérience immersive qui transporte le public dans un monde de splendeur, de rythme et d'émotion pure.



Cette nouvelle édition regroupera 25 formations en concours, qui feront la preuve de leur excellence au grand théâtre de la Maison de la culture du mercredi 27 novembre au jeudi 5 décembre. Elles sont inscrites dans les catégories suivantes : Tapairu, regroupant ‘ōte’a et ‘aparima avec six formations, et Mehura, catégorie à succès, qui réunira 19 formations.



Pour la dernière soirée, le samedi 7 décembre, place aux finales, qui verront les gagnants en ‘ōte’a et ‘aparima concourir pour le podium Hura Tapairu, tandis que les six meilleurs Mehura tenteront de décrocher l'un des quatre prix.



Particularité de ces finales : les compteurs sont remis à zéro, permettant aux formations de modifier leurs performances, costumes et déplacements, une stratégie risquée mais potentiellement payante.

Hommage à Henri Hiro En cette année de célébration du 80e anniversaire de la naissance d’Henri Hiro, Te Fare Tauhiti Nui a décidé de mettre en place un concours facultatif dédié à ce grand défenseur de la culture polynésienne : un solo ‘aparima. Ce solo devra avoir pour thème tout ou une partie d’un ou plusieurs textes écrits par le poète connu pour son esprit libre et créatif. Cinq formations se sont engagées.



Pour valoriser ce nouveau concours facultatif, les compétitions facultatives traditionnelles ‘ōte'a āpipiti et ‘aparima āpipiti ont été retirées de l'événement cette année.



Le concours facultatif Pahu Nui, réservé aux musiciens, est quant à lui maintenu. Trois orchestres se sont engagés.

Le jury

• Vanina Ehu, présidente du jury

Professeur de ‘ori tahiti, responsable des arts traditionnels au Conservatoire artistique de la Polynésie française et jury à l’international.

• Mateata Legayic

Cheffe du groupe de danse professionnel Toakura et directrice de l’école de danse Hanihei.

• Kehaulani Chanquy

Cheffe et chorégraphe du groupe de danse professionnel Hitireva et directrice de l’école de danse Arato’a.

• Fabien Mara-Dinard

Directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, directeur artistique de la troupe de danse Temaeva et jury à l’international.

• Matani Kainuku

Chef du groupe de danse Nonahere et fondateur du ‘Ori Tahiti Competition i Matavai et du Heiva International.

• Teraurii Piritua

Hura Tapairu Manihini, un succès à l’international

L'intérêt mondial pour le 'ori Tahiti ne cesse de croître, attirant de plus en plus de passionnés en Polynésie pour se former et se produire auprès des danseurs locaux. En réponse, Te Fare Tauhiti Nui - Maison de la culture a lancé en 2018 le Hura Tapairu Manihini, un concours de danses traditionnelles destiné aux groupes étrangers. Cette compétition se déroulera durant la première semaine du Hura Tapairu, du 27 au 29 novembre.



En 2019, trois groupes étrangers s’étaient inscrits, en 2022 cinq, dix en 2023 et cette année, douze groupes étrangers ont répondu à l’appel.



Cette année, des groupes venant du Mexique, du Chili, des États-Unis et du Japon seront présents, avec dix formations inscrites en catégorie Mehura et deux en catégorie Tapairu.



Informations pratiques

• Soirées de concours

Du mercredi 27 au samedi 30 novembre et le jeudi 5 décembre, à 18h30

Soirées à guichet fermé

Soirées à suivre en live streaming : 600 francs



• Soirée des finales

Samedi 7 décembre, à 16 heures

Tarifs : 2 000 francs ou 3 000 francs selon la zone

Scolaire/étudiant de moins de 25 ans : 1 000 francs ou 1 500 francs selon la zone

Gratuit pour les PMR et les enfants de moins de 3 ans

Accompagnateur PMR : 1 500 francs (un accompagnateur par PMR/PSH)

Ouverture de la billetterie pour la soirée des finales le vendredi 6 décembre à 13 heures

Soirée à suivre en live streaming : 800 francs

Billets en vente sur place au guichet de Te Fare Tauhiti Nui et en ligne sur www.huratapairu.com

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 30 Octobre 2024 à 10:54 | Lu 134 fois