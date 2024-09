​Le Groupe d’Initiative de Bakou ne tolère pas l’attitude de la France

Tahiti le 10 septembre 2024. La réponse n’a pas été longue à attendre. Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, le Groupe d’Initiative de Bakou (GIB) a dénoncé l’attitude de la France qui a récemment conseillé à ses ressortissants de ne pas se rendre en Azerbaïdjan.





Dans ce communiqué qui porte les logos des différents entités indépendantistes recensées en France, et donc du Tavini huiraatira, l’organisation qui se dit “non gouvernementale”, mais financée par le régime du président Ilham Aliyev, ironise. “Alors que le Premier ministre français n’a pas encore formé son gouvernement, les gesticulations du ministre de l’Intérieur démissionnaire et les avertissements alarmistes du quai d’Orsay concernant l’Azerbaïdjan ne trompent personne”, explique le communiqué.



“La prochaine étape sera certainement l’interdiction absolue signifiée aux ‘ressortissants français’ de se rendre sur le territoire concerné. (…) L’agitation des services de l’État français n’a qu’une visée : empêcher le Groupe d’Initiative de Bakou de continuer son mandat délivré par les pays non alignés au sein de l’ONU”, poursuivent les signataires.



De fait, le GIB s’autorise à parler au nom de toutes les organisations. “Le Front des organisations des dernières colonies sous domination française s’élève contre ces méthodes d’un autre âge, remises au goût du jour par un pays politiquement à la dérive qui n’hésite plus à user des subterfuges les plus grossiers et les plus antidémocratiques pour sauvegarder ses dernières colonies et les intérêts inhérents qui lui permettent de conserver sa place dans le hit-parade des grandes puissances maritimes.”



Tout un programme.



B.P.