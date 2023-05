​Le Grand théâtre percuté par les Fills Monkey

Tahiti, le 1er mai 2023 - Les Fills Monkey, duo de batteurs hors norme, a triomphé samedi soir devant une salle comble au grand théâtre de la Maison de la culture.



Samedi soir, c’est devant une salle comble que les Fills Monkey se sont produits pour la première fois à Tahiti. Invité par Radio 1, Tiare FM et SA Production, ce duo de percussionnistes, créé en 2005 et composé des virtuoses Sébastien Rambaud et Yann Coste, a séduit le public polynésien en proposant un show mêlant performance, humour, délire et bien sûr du rythme à couper le souffle. “C’est une découverte, je suis étonné de leur show. Je ne pensais pas qu’avec des percussions, on pouvait aller aussi loin. Les reprises des thèmes de rock, ou même de Star Wars m’ont scotché. C’est énorme !” explique Manuarii à la fin du show. Effectivement, pendant 1h30, les Fills Monkey ont enchaîné toutes les déclinaisons possibles en termes de percussions proposant même une série de reprises étonnantes avec les thèmes de Star Wars, des Daft Punk, des classiques du rock, des thèmes de films, de Depeche Mode, du rap et autres thèmes de jeux vidéos. On appréciera la qualité du show calé au millimètre et ce malgré leurs facéties qui donnent l’illusion de l’impro ! Entre passé acoustique et futur numérique, Les Fills Monkey, c'est en somme un langage universel, celui du rythme et de ses bonnes pulsations avec l’humour et la dérision en plus.