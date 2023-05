​Le 8-Mai commémoré à Papeete

Tahiti, le 8 mai 2023 - La cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945 a eu lieu lundi matin à Papeete en présence des autorités de l'Etat et du Pays.



Le haut-commissaire Éric Spitz a présidé lundi la cérémonie de commémoration du 78e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945. La cérémonie militaire et un dépôt de gerbes au monument aux Morts ont eu lieu à 8 heures avenue Pouvanaa a Oopa à Papeete. Côté gouvernement, c'est Jean-Christophe Bouissou qui représentait Édouard Fritch. Les trois députés Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic, le sénateur Teva Rohfritsch ou encore le maire de Papeete et le commandant des Forces armées Geoffroy d'Andigné étaient présents. À cette journée de commémoration, les jeunes volontaires du Service national universel ont participé aux différentes séquences, notamment celle des dépôts de gerbes et porte-drapeaux.