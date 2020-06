​La tutelle de Thérèse Moke retirée à Thierry Barbion

Tahiti, le 5 juin 2020 – Le juge des tutelles a retiré la tutelle de l'ex-Miss Tahiti Thérèse Moke à son mari et homme d’affaires Thierry Barbion aujourd'hui incarcéré. Par ailleurs, une enquête préliminaire a été ouverte cette semaine par le parquet de Papeete sur le contexte exact dans lequel l'ancienne Miss a tenté de mettre fin à ses jours en 2009.



Nouvelle étape dans le bras de fer judiciaire qui oppose la famille de l'ancienne Miss Tahiti, Thérèse Moke, et son mari l'homme d'affaires, Thierry Barbion, aujourd'hui incarcéré. Alors que la demande de remise en liberté de Thierry Barbion doit être étudiée le 11 juin prochain devant la cour d’appel, le juge des tutelles a fait droit le 26 mai à la demande de la famille de Thérèse Moke de lui retirer la tutelle de son épouse. Thérèse Moke est désormais placée sous la tutelle de ses parents qui résident aux Marquises, là-même où elle vit depuis 2015.



La décision du juge des tutelles a été assortie d'une mesure d'exécution provisoire et a donc été immédiatement appliquée. Les avocats de Thierry Barbion ont d'une part fait appel de la décision du juge des tutelles et d'autre part déposé une requête visant à faire suspendre l'exécution provisoire qui doit être examinée en août par la cour d'appel. Contacté, l'avocat de Thierry Barbion, Me François Quinquis, a indiqué vendredi qu’il trouvait "extrêmement dommage que certains esprits chagrins instrumentalisent la justice, allant même jusqu’à saisir le juge des tutelles quelques jours avant la demande de remise en liberté de son mari".



Par ailleurs, une enquête préliminaire a été ouverte cette semaine par le parquet de Papeete sur le contexte exact dans lequel l'ancienne Miss a tenté de mettre fin à ses jours en juillet 2009, à la suite d'une plainte déposée récemment par la famille de Thérèse Moke. Les avocats de Thierry Barbion s'étaient déjà exprimés le 20 mai dernier sur cette plainte, y voyant une manœuvre à l'occasion de la procédure pénale actuellement en cassation contre leur client. L'avocat de la famille de Thérèse Moke n'étant autre que celui de Sabine Boiron, l'ex-institutrice impliquée dans l'affaire de Thierry Barbion.