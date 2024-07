​La stèle Pouvana’a classée monument historique

Tahiti, le 24 juillet 2024 - Œuvre du sculpteur Georges Oudot, la stèle Pouvana’a de Tarahoi est érigée au rang de monument historique sur décision du gouvernement polynésien.



Posé sur un socle en béton et soutenu par deux colonnes d'une hauteur de 3 mètres, ce monument conçu par le sculpteur Georges Oudot est une figure familière de la place Taraho'i. Le gouvernement a décidé mercredi en conseil des ministres d’élèver la stèle Pouvana’a au rang de monument historique. Pouvāna'a a 'Ō'opa, originaire de Huahine, est considéré comme le père de la politique tahitienne moderne.



Ancien combattant, député puis sénateur de la Polynésie française, Pouvana’a avait été condamné à l'issue d'un procès expéditif instruit à Tahiti, accusé d’avoir voulu provoquer l'incendie de Papeete en 1958 par fourniture de moyen, aide et assistance, détention d'armes à feu et de munitions sans autorisation. Pouvana'a avait été condamné en octobre 1959 à 36000 francs d'amende, huit ans de prison et 15 ans d'exil puis déchu de son mandat de député en 1960. Le metua s'est battu toute sa vie pour être réhabilité.



Sur demande de sa famille, en 2014, Christiane Taubira, ministre de la Justice, dépose une demande auprès de la commission de révision. En 2016, lors d'un séjour en Polynésie, le président de la République française, François Hollande se recueille sur la tombe de Pouvāna'a a 'Ō'opa. Mais il faudra attendre 2018 pour que la justice reconnaisse l'innocence du metua et annule la décision de 1959.