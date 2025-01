​La simulation avant les travaux

Tahiti, le 16 janvier 2025 - Jeudi matin, le ministre des Grands travaux, de l'Équipement, en charge des transport aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, a fait un point avec la presse sur les chiffres et données qui accompagnent les nouveaux projets en matière de circulation routière. Les premiers travaux, comme annoncé déjà en fin d’année dernière, concerneront la côte est.





Fort des comptages routiers effectués au niveau des principaux points d’échanges du réseau routier des communes de Papeete, Pirae, Arue et Mahina en août et en septembre derniers, le ministre des Grands travaux, en charge des transports routiers, Jordy Chan, a confirmé ce jeudi ses intentions concernant la suppression du rond-point de la présidence, et ceux de Pirae, du Taaone au rond-point de l’entrée de Arue.



Les données récoltées montrent que ce sont chaque jour 33 000 véhicules qui entrent en moyenne à Papeete.



Côte est, les points de congestion enregistrés les plus critiques, aussi bien le soir que le matin, sont identifiés par la récente étude qui parvient, avec de nombreuses données, à enfoncer une porte ouverte que chacun peut constater dans son véhicule chaque jour. C’est sur le front de mer, rue du Bataillon du Pacifique (Cesec), du lycée de Taaone jusqu’au giratoire du Rimap, au giratoire de Erima et sur la RT2 à Mahina depuis le giratoire de la pointe Vénus, que cela bloque le plus.



L’étude met cependant en avant que la récente modification des rythmes scolaires dans l’enseignement primaire a eu un effet positif sur la circulation et que la population se tourne plus souvent que dans d’autres pays vers les deux-roues, plus pratiques et moins chers. En de nombreux points, les pics de blocages sont moins longs et débutent plus tard. “En cumul sur la journée, la réforme a permis un gain d’écoulement de 3% de trafic supplémentaire en entrée de Papeete (+2 000 véhicules/jour)”, expliquait le ministre à la présidence ce jeudi.



Ces études vont permettre au ministre et à ses équipes de procéder à des simulations sur les impacts des projets routiers et de mobilité avant d’attaquer les chantiers dans le courant de l’année.



Un prochain comptage similaire aura lieu d’avril à mai prochain pour tirer les mêmes enseignements, cette fois-ci sur la côte ouest, où le projet de la route du sud est toujours envisagé par le gouvernement, mais uniquement sur un tronçon à Punaauia.