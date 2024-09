​La session budgétaire démarre en douceur à l’assemblée

Tahiti, le 23 septembre 2024 – Les représentants de l’assemblée sont convoqués mardi matin pour la deuxième séance de la session budgétaire à Tarahoi. L’examen de trois projets de conventions État-Pays et un texte visant à préciser l’accompagnement des sportifs polynésiens de haut niveau sont à l’ordre du jour.



En préambule de la séance à l’assemblée, ce mardi, plusieurs questions orales ont été transmises au secrétariat de l’APF afin de permettre aux élus d’interpeller le gouvernement sur des questions d’actualité.



Le représentant Ahip Nuihau Laurey prévoit notamment de questionner le président Moetai Brotherson au sujet de la situation de la compagnie Air Moana et du maintien d’une concurrence dans le “secteur sensible” du transport aérien interinsulaire. Jeudi dernier, alors que de nombreux élus s’attendaient à ce que le président du Pays glisse un mot sur la situation de la compagnie Air Moana à l’heure de préparer le budget de la Polynésie française pour 2025, ce dernier n’en avait pas fait mention. Et c’est au micro des journalistes qu’il avait finalement esquissé sa position dans ce dossier. Nuihau Laurey prévoit de l’interpeller mardi afin qu’il “complète” l’information des élus au sujet “des mesures” que le Pays envisage de mettre en place pour le soutien de la compagnie Air Moana, alors que “près de deux cents emplois” y sont actuellement en “grande difficulté financière” et que la compagnie a un grand besoin de liquidités pour poursuivre son activité.



Projets de conventions



Pour la première réelle séance de travail de la session budgétaire après la séance d’ouverture de jeudi dernier, l’ordre du jour de l’assemblée prévoit l’examen de quatre projets de texte, dont un concernant les sportifs de haut niveau. Ce dernier vise à préciser le cadre général d’accompagnement des sportifs (essentiellement collégiens ou lycéens) afin de concilier leurs exigences sportives avec leur parcours scolaire.



À l’ordre du jour également : un projet de délibération approuvant la convention État-Pays relative à la mise en œuvre du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle en métropole. Ce dispositif est victime d’une année blanche en 2024, la signature de la convention cadre 2024-2026 ayant été retardée en raison de la volonté du Pays d’inclure dans la convention un article précisant l’obligation pour les stagiaires de revenir en Polynésie française dans un délai de cinq ans à compter de la sortie de leur formation. Une demande jugée rédhibitoire par l’État, financeur de cette aide et astreint au principe d’égalité. C’est donc avec un an de retard, et dans des termes semblables à ceux en application depuis 2018, que l’assemblée examine mardi le projet de délibération prolongeant le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle sur la période 2025-2027. Sur la période 2021-2023, 69 demandeurs polynésiens ont bénéficié de cette aide qui leur a permis d’avoir accès à des formations qualifiantes de 6 à 11 mois non dispensées localement.



Toujours dans le domaine de l’insertion et de la formation, un projet de délibération doit être examiné mardi par les élus dans le cadre de la prolongation pour trois années à compter de 2024 de la convention État-Pays concernant le Régiment du service militaire adapté (RSMA).



Autre projet de délibération soumis à l’examen des élus : un projet d’avenant visant à dynamiser le Fonds de transition énergétique (FTE) en rendant facultative la saisine de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pour l’examen des projets candidats. Jusqu’en 2027, la convention FTE prévoit 7,16 milliards de francs d’aides par l’État pour le cofinancement (60%) de projets qui contribuent à accélérer le déploiement des énergie renouvelables en Polynésie française. En 2023, 1,1 milliard de francs de subventions FTE a été attribué à huit projets qui promettent d’augmenter de 3,75 GWh la production d’énergies renouvelables au Fenua.