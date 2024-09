​La raie manta à l’honneur

Tahiti le 17 septembre 2024. À l’occasion de la Journée Mondiale de la raie manta #WorldMantaDay, l’organisation Manta de Polynésie a partagé sur les réseaux sociaux le bilan des identifications de ce majestueux poisson en Polynésie française.





Ces identifications ont été réalisées dans le cadre du programme de photo-identification des raies mantas que l’association mène depuis 2015 avec l’autorisation de la Diren, en partenariat avec l’association Manta Trust. Pour les reconnaître, Manta de Polynésie utilise les tâches du ventre des raies mantas qui sont uniques à chacune.



“Près de 5,000 photos d’identification ont été collectées par ce programme grâce à la participation de plus de 350 photographes”, explique l’association.



Selon les constatations, c’est aux Marquises qu’il y aurait le plus de raies mantas (au moins 5 fois plus en estimation). C’est à Bora Bora que Manta de Polynésie a fait le plus d’identifications, mais c’est aussi sur cette île que les suivis sont les plus anciens, avec des photos datant de 2002-2003.