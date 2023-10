​La majorité à J.O.métrie variable

Tahiti le 30 octobre 2023 - L’implantation de la nouvelle tour des juges sur le spot de Teahupo’o dans le cadre des Jeux olympiques 2024 continue de diviser, y compris au sein de la majorité où des voix dissonantes s’élèvent.





L’organisation de la grande fête des Jeux olympiques à Teahupo’o commence à avoir du plomb dans l’aile. Déjà bien écornée par les inondations de mai dernier, l’image du site de la passe de Hava’e se fait un nom à l’international, mais pas pour la beauté de sa vague. La polémique qui entoure la construction de la tour des juges, qui, rappelons-le, devrait être en aluminium et surtout, rester sur le site, divise. Des associations se sont montées pour s’opposer à de nombreux aménagements qui, selon elles, risquent de désagréger le site. Une manifestation est d’ailleurs prévue à Papeete le 10 novembre prochain.



Parallèlement, c’est sur le terrain politique que le dossier devient épineux. Les propos de la ministre des Sports, Nahema Temarii, dès le lendemain de sa nomination, avaient jeté le trouble sur la volonté du gouvernement de Moetai Brotherson d’aller plus en avant dans le projet d’accueil des Jeux. Des propos démentis dès le lendemain par le président de la Polynésie française.



Mais même dans le camp bleu, les voix sont multiples. Tony Géros, dont on annonce la participation à la manifestation du 10 novembre, et plus encore Oscar Temaru, dans ses propos tenus à l’assemblée de la Polynésie française, semblent décidés à faire porter la voix du changement autour du projet.



La députée Mereana Reid Arbelot a publié sur sa page Facebook quelques lignes allant dans ce sens et apporte son “soutien aux associations, aux habitants de Teahupo'o, aux surfers et au ‘spot’ de Hava’e”. “J’appelle tous les acteurs, Tony Estanguet, directeur de Paris 2024, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, Moetai Brotherson, président de la Polynésie française, à reconsidérer les besoins et mesurer davantage leurs impacts environnementaux”, écrit-elle.



Des propos dissonants alors que Nahema Temarii est justement dans l’Hexagone pour rencontrer son homologue française sur le sujet. Des rendez-vous qui sentent la dernière chance de trouver une porte de sortie convenable pour toutes les parties prenantes du dossier.

"Rester dans le rationnel" Toujours sur le sujet de la tour des juges, Moetai Brotherson s’est exprimé dans le quotidien sportif métropolitain L’équipe. Il y dit “comprendre les inquiétudes”, mais assure vouloir “rester dans un niveau de discours rationnel”.



Sur l’organisation même de l’épreuve de surf des Jeux olympiques, Moetai Brotherson avait sa propre vision du dossier qui aurait pu être soumis au comité organisateur. “On aurait d'abord cherché tous les moyens de réutiliser ce qui existe déjà”, explique-t-il. “On n'aurait peut-être pas proposé le même spot. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons dit qu'il existait un site beaucoup plus adapté pour les JO, le spot de Taharuu Beach à Papara. Il est peut-être moins spectaculaire et moins mythique que Teahupo’o, mais c'est un ‘'beach break'’ et il a des infrastructures déjà existantes, il n'y avait rien besoin de construire. En termes d'organisation, c'était beaucoup plus facile.”



Compréhensif des craintes des associations, le président de la Polynésie française assure dans le quotidien français que “l’intérêt du Pays, c'est que cette épreuve de surf ait lieu” mais qu’“on ne peut pas faire ces Jeux contre la population”.



Dans le lavalava du médiateur, Moetai Brotherson, qui doit composer avec les courants de pensée divergents au sein de son propre parti, souhaite pour sa part, soit réutiliser la tour existante, soit en installer une nouvelle, mais sur la plage. Il a conscience que “cela peut en effet s'envenimer si on doit aller vers l'installation de la nouvelle tour”, mais veut croire que “tant que les gens sont capables de discuter, on peut trouver des solutions”.



Un avant-goût aussi des discussions qui l’attendent lors de l’étude du budget à l’assemblée de la Polynésie française.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 30 Octobre 2023 à 15:01 | Lu 1575 fois