​La fréquentation touristique poursuit sa hausse en septembre

Tahiti, le 26 novembre 2024 - En septembre 2024, le nombre de touristes ayant séjourné au Fenua s’élève à 263 094 en cumul sur les douze derniers mois, après une année 2023 record à 261 800 visiteurs.



La fréquentation touristique au Fenua poursuit sa hausse en septembre, constate l’Institut de la statistique en Polynésie française dans



“En cumul depuis janvier 2024, la Polynésie française a accueilli 226 076 visiteurs dont 196 681 touristes (+ 0,7% sur un an) et 29 395 excursionnistes (+ 13,4% sur un an) qui sont venus à bord de 37 navires”, précise l’ISPF. “Les arrivées additionnelles de 7 000 croisiéristes (+ 22%) ont compensé la perte de 6 000 touristes en hébergement terrestre marchand (- 4,2%) sur les neuf premiers mois de l’année. Par marché, la clientèle nord-américaine en hébergement terrestre marchand se contracte fortement (- 11 500 personnes) alors qu’elle progresse sur l’Europe (y compris la France hexagonale) de 4 000 personnes.



Amorce d’un recul



En septembre 2024, poursuit l’ISPF, 23 633 touristes ont débarqué à l’aéroport de Tahiti-Faa’a, soit 843 de moins qu’en septembre 2023, et il n’y a eu aucun excursionniste. Ce recul de la fréquentation (- 3,4% sur un an) concerne à la fois les touristes en hébergement terrestre (- 2,2%) et ceux en hébergement flottant (- 9%). Ce résultat s’explique par la baisse des effectifs d’Amérique du Nord (- 9%) et du Pacifique (- 19%), non compensée par la croissance de la clientèle hexagonale (+ 2,5%) et européenne (+ 7,4%). En termes de parts de marché, l’Amérique du Nord représente 34%, l’Hexagone 37%, l’Europe 16% et le pacifique 9%.



La baisse des effectifs concerne tous les types d’hébergement. Le recul des effectifs en hébergement terrestre marchand (- 2,4%) contribue ainsi pour - 1,8 point au résultat total, et la baisse du nombre de croisiéristes (- 8,9%) pour - 1,7 point. Pour ces deux types de tourisme, c’est la baisse de la clientèle nord-américaine qui contribue essentiellement à ces résultats, en se contractant de 8% sur le segment terrestre marchand et de 11,6% pour sa clientèle en hébergement flottant, conjuguée au fort recul des effectifs en hébergement terrestre marchand originaires du Pacifique (- 28%). Cette clientèle retrouve ainsi le même niveau de 2019, et celle d’Amérique du Nord reste 26% plus élevée qu’en 2019.



Rédigé par Source ISPF le Mardi 26 Novembre 2024 à 10:51 | Lu 233 fois