​La fin annoncée des consignes en verre

Tahiti, le 8 janvier 2025 – À regret pour certains clients, de façon inaperçue pour d’autres, les bouteilles en verre d’un litre désertent les frigos des commerçants depuis plusieurs mois. Vous avez jusqu’au 28 février 2025 pour les retourner en magasin et vous faire rembourser. La bière n’est pas concernée par cette mesure.





Elles ont disparu de notre quotidien sans crier gare. Les consignes en verre d’un litre renfermant différentes marques de soda ne sont plus commercialisées depuis plusieurs mois, tandis que les affichages encourageant les clients à retourner leurs dernières bouteilles vides en magasin se multiplient sur les frigos. Il vous reste un peu moins de deux mois pour vous faire rembourser vos consignes, la date butoir étant fixée au 28 février 2025.



​L’avènement du plastique

Pour les commerçants, c’est la fin d’une époque. “Avant, on en avait beaucoup et ça se vendait bien. Les gens avaient l’habitude ! Ça fait presque un an qu’on n’en a plus, à la demande du fournisseur. Les gens ont basculé sur les bouteilles en plastique, du coup, à notre niveau, ça n’a pas de conséquence financière”, explique Maurice Dauphin, gérant du Magasin Notehei, à Toahotu.



Pour Coralie Li Chin Foc, gérante du Magasin Samy Junior, à Vairao, cet essoufflement des ventes est à mettre en corrélation avec l’avènement du plastique : “Ça fait un an que je ne vends plus de consignes, parce que ça ne marche plus. Depuis que les bouteilles d’un litre en plastique sont sorties, beaucoup de gens les préfèrent. C’est la facilité ! Pour moi aussi, c’est moins embêtant : il fallait contrôler l’état des bouteilles en verre, qui avaient tendance avec le temps à être abimées ou sales, il fallait aussi les stocker et porter les caisses, qui sont lourdes, en sachant que je suis toute seule pour gérer la boutique et la caisse.”



Aucune enseigne n’est épargnée, y compris les grandes surfaces. Une responsable de caisse à Super U Taravao émet tout de même quelques regrets. “On a des clients à qui ça manque, surtout des anciens, qui viennent nous demander si on a encore des consignes. Mais depuis mi-2024, on n’en a plus en rayon. C’est dommage, car c’était un bon moyen de lutter contre les déchets en plastique”, remarque-t-elle, à juste titre d’un point de vue environnemental.





​Un fond de nostalgie

Si cette disparition programmée est passée inaperçue pour certains clients, pour d’autres, elle est empreinte de nostalgie. “Il y a des années, quand on était jeunes, on avait l’habitude d’aller au magasin avec nos bouteilles vides. Il n’y avait pas de plastique ! D’ailleurs, il y avait toujours un décapsuleur au bout d’une corde qui pendait à côté des frigos pour les petits formats. C’était moins cher, et le goût était meilleur dans les bouteilles en verre”, confient Alice et Moeata, se replongeant dans leurs souvenirs. “Ça fait partie de notre enfance. Aujourd’hui, on s’est habitué au plastique. On doit encore avoir quelques bouteilles en verre qui trainent derrière la maison. On va les rapporter.”



Si elle s’affiche encore sur certaines banderoles publicitaires ou dans des spots télévisés, sur les étals du Fenua, la belle bouteille en verre appartiendra bientôt au passé. À une exception près, puisque la bière n’est pas concernée par cette évolution.



Contactée en début de semaine afin de développer les raisons de l’arrêt de ce conditionnement réutilisable pour les sodas, la Brasserie de Tahiti n’a pas donné suite à notre demande d’interview.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 8 Janvier 2025 à 14:50 | Lu 852 fois