​La fête s’achève sur un passage à tabac

Tahiti, le 11 juillet 2024 – Pas moins de dix mois après avoir violemment agressé l’un de ses voisins lors de la soirée d’anniversaire de ce dernier à Paea, un père de famille âgé de 26 ans a été condamné, jeudi en comparution immédiate, à huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. L’homme était jugé en état de récidive légale.



Le tribunal correctionnel a jugé, jeudi en comparution immédiate, un jeune père de famille qui était poursuivi pour avoir frappé l’une de ses connaissances. Le 4 septembre 2023, la victime, un quinquagénaire travaillant dans la restauration, s’était réveillée au domicile d’un ami avec de nombreuses blessures dont une fracture du nez ainsi qu’une dent cassée. Victime d’un “trou noir” lié à son alcoolisation massive de la veille, l’individu avait interrogé les amis avec lesquels il avait passé la soirée pour fêter son anniversaire. Il était alors ressorti de ces témoignages que le quinquagénaire s’était, durant la nuit, rendu chez un voisin – le prévenu – pour uriner dans son jardin. Complètement ivre, il avait fait tomber la batterie qui permettait d’éclairer la maison, raison pour laquelle le mis en cause lui avait porté plusieurs coups dont deux au visage.



À la barre du tribunal jeudi, la victime, à laquelle avaient été prescrits 15 jours d’incapacité totale de travail, a expliqué qu’elle n’avait toujours aucun souvenir de ce passage à tabac en assurant qu’elle avait toujours eu de bonnes relations avec le prévenu. Interrogé à son tour, le jeune père de famille a de nouveau reconnu les faits. Sans vouloir “l’accabler”, l’avocat du quinquagénaire, Me Bruno Loyant, a cependant tenu à insister sur la gravité des blessures subies par son client. L’homme de loi a également déploré que cette enquête arrive devant la justice sous le mode de la comparution immédiate dix mois après la commission des faits.



Dysfonctionnements



Alors que le prévenu était jugé en état de récidive légale pour avoir déjà, en février 2023, violemment frappé l’oncle de sa compagne, le procureur de la République a ensuite requis huit mois de prison ferme à son encontre ainsi que la révocation de deux des six mois de prison avec sursis auxquels il avait été condamné dans le cadre de cette première affaire.



Face aux dysfonctionnements de cette enquête, l’avocate du prévenu, Me Diana Kintzler, s’est dite “choquée” du fait que son client ait été déféré mercredi pour des faits commis il y a dix mois et ce, sans avoir jamais été entendu durant toute cette période alors même que tout le monde savait où il vit. Concernant les faits, l’avocate a rappelé qu’ils avaient toujours été reconnus par le jeune homme.



Après en avoir délibéré, le tribunal a finalement condamné le jeune homme à huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans. Il devra notamment travailler et se faire soigner.