​La dengue progresse, la coqueluche toujours aussi intense

Tahiti, le 21 octobre 2024 - Dans son bulletin de veille sanitaire hebdomadaire, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) a signalé plusieurs nouveaux cas de dengue au cours de la semaine écoulée et a confirmé 12 nouveaux cas de coqueluche.



Comme chaque semaine, l'Arass a publié son rapport de surveillance sanitaire. Celui-ci met en évidence une hausse des cas de dengue, tandis que l'épidémie de coqueluche qui frappe le fenua depuis juin semble se stabiliser.



S'agissant de la dengue, de nouveaux cas ont été recensés, dont sept à Tahiti, deux à Moorea, deux à Ua Pou, ainsi qu'un cas respectivement à Fakarava, Bora-Bora et Huahine. Depuis novembre 2023, le nombre total de cas s'élève désormais à 190. L'Arass indique par ailleurs qu'une phase d'alerte est en cours.



Concernant la coqueluche, 12 nouveaux cas ont été confirmés la semaine dernière, portant le total des personnes infectées à 158 depuis le mois de juin. Parmi les patients, 10 enfants ont dû être hospitalisés, dont 8 nourrissons âgés de huit mois ou moins.