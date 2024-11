​La clinique Paofai est entrée en grève

Tahiti le 12 novembre 2024. Alors que lundi soir, le conflit social naissant à l’hôpital du Taaone était éteint dans l’œuf après la signature d’un protocole d’accord de sortie de grève, sans même la participation de la direction de l’hôpital, aux abonnés absents durant toutes les négociations, quelques heures avant son entrée effective, mardi matin, la clinique Paofai entrait, elle, bien en grève.





A 7 heures du matin, sur le piquet de grève, une vingtaine de salariés sur les 208 que compte l’établissement ont débraillé pour accompagner les revendications déposées par A ti’a i mua mercredi dernier, à savoir une revalorisation salariale, la mise en place d’une mutuelle, la hausse des primes de départ à la retraite et une hausse des primes d’ancienneté.



Dans une structure qui fonctionne à plein régime, ces demandes ont été évoquées pendant le week-end entre les représentants syndicaux et la direction, mais aucun accord n’a été trouvé.

D’un côté, A ti’a i mua demande une revalorisation salariale de 12 000 francs, là ou la direction propose 4 000 francs. Selon nos informations, une hausse de salaire de l’ordre de 12 000 francs reviendrait à coûter 42 millions de francs supplémentaires à la polyclinique. De l’autre, la mise en place de la mutuelle semble être actée pour tout le monde, mais là où la direction propose un paiement 50/50 (50% salarié, 50% entreprise), A ti’a i mua propose 30/70 (30% salarié, 70% entreprise).

Enfin, au sujet de la révision du plafond de la prime d’ancienneté par un passage de 30 années à 40 années, ainsi que la modification de l’indemnité de départ volontaire à la retraite, la direction s’est opposée à ces mises en place, préférant proposer des primes de tutorat sur la base du volontariat, sachant que l’établissement propose déjà, concernant l’indemnité de départ volontaire à la retraite, 1 mois de plus que ce qui est prévu dans le code du travail.

Syndicat et direction doivent se retrouver ce mardi à 15 heures pour reprendre le dialogue autour des différents points évoqués.

Bertrand Prévost