​La bande-annonce de « Waltzing With Brando » est sortie

Tahiti le 5 novembre 2024. La première bande-annonce a été dévoilée, montrant Billy Zane dans le rôle de Marlon Brando au sommet de sa carrière dans le prochain biopic « Waltzing With Brando ».





Écrit et réalisé par Bill Fishman (Tapeheads, Car 54, My Dinner with Jimi), le film est basé sur les mémoires de Bernard Judge et se déroule entre 1969 et 1974, alors que Brando se préparait à tourner Le Parrain et Le Dernier Tango à Paris. Aux côtés de Zane et Heder, on retrouve également l'acteur oscarisé Richard Dreyfuss, ainsi que Camille Razat (Emily in Paris), Alaina Huffman (The Perfection, Smallville), Tia Carrera (Waynes World) et le fils de Mick Jagger, James Jagger (Vinyl, The Outpost).



« Waltzing With Brando » suit Brando (Zane), alors l'acteur le plus célèbre du monde, alors qu'il tourne « Les Révoltés du Bounty » et achète une petite île inhabitable, Tetiaroa. Son intention est d'échapper à son style de vie trépidant à Hollywood et de montrer au monde la voie vers le développement durable. Pour atteindre cet objectif, il arrache Judge (Heder), un architecte de Los Angeles obscur mais idéaliste, à son existence stable et le convainc qu'ensemble, ils pourraient construire la première retraite écologique véritablement durable au monde.



Le film a été produit par Dean Bloxom, Fishman et Zane ainsi que par Doug Dearth et Brett Kerr et devrait être la soirée de clôture de festivals de cinéma, notamment le Festival du film de Turin et le Festival du film de Tahoe.



