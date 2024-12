​La Polynésie française accueille une semaine dédiée à l'Océan

Tahiti le 9 décembre 2024. Du mardi 10 au vendredi 13 décembre 2024, la Polynésie française sera le théâtre d'une série d'événements majeurs consacrés à l'Océan, réunissant experts, décideurs et acteurs de la société civile autour des enjeux de connaissance, de gouvernance et de protection des grands fonds marins.





Organisée par l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en collaboration avec l'Université de la Polynésie française (UPF), cette plateforme se tiendra du mardi 10 au jeudi 12 décembre sur le campus de l'UPF.



Elle fait suite à une première rencontre tenue en Nouvelle-Calédonie en mars dernier et vise à approfondir les échanges sur les connaissances scientifiques, les savoirs traditionnels et les cadres de gouvernance relatifs aux grands fonds marins. Des représentants des gouvernements et assemblées du Pacifique, des autorités coutumières, des institutions scientifiques, des ONG et de la société civile y participeront.



Le vendredi 13 décembre, la Présidence de la Polynésie française accueillera le "Village de l'Océan", une initiative visant à valoriser les actions menées par les associations, les entreprises, les services et les instituts de recherche polynésiens en faveur de l'exploitation durable et de la protection de l'océan. Cet événement offrira au grand public l'opportunité de découvrir les initiatives locales et de s'engager davantage dans la préservation de notre patrimoine marin.



Parallèlement, un dialogue de haut niveau réunira les représentants des pays et territoires du Pacifique présents, afin d'échanger sur la protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Cette rencontre pourrait aboutir à une déclaration commune, affirmant la volonté collective de préserver ces espaces vitaux.



Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique internationale qui culminera lors de la troisième Conférence des Nations Unies sur l'Océan (UNOC), prévue à Nice, en France, du 9 au 13 juin 2025.



Les discussions et les actions menées cette semaine en Polynésie française contribueront activement à cette mobilisation globale, en partageant expériences et solutions pour la préservation de l'océan pour les générations futures.