​La Molokai Hoe de retour après trois ans d'absence

Tahiti, le 21 mars 2023 – La plus célèbre des courses de va'a hawaiienne, la Molokai Hoe, signera son retour le 8 octobre 2023 après trois années consécutives d'absence, ont annoncé les organisateurs cette semaine sur le site de la compétition.



C'est un retour qui va ravir les rameurs polynésiens, comme ceux du monde entier. La plus célèbre des courses de va'a hawaiienne, la Molokai Hoe, va reprendre le 8 octobre 2023 après trois ans d'absence. Mardi, les organisateurs de la course ont annoncé l'information sur le site de la compétition. "La Oahu Hawaiian Canoe Racing Association (OHCRA) est heureuse d'annoncer le retour de la course Molokai Hoe le 8 octobre 2023. Cette course historique est le rendez-vous phare du calendrier de la saison et nous sommes impatients d'accueillir de nouveau les rameurs du monde entier. Nous sommes impatients d'accueillir tous les participants à cette course historique et de célébrer la force, les compétences et la résilience des rameurs de Hawaii."



Ces trois dernières années, la crise Covid avait contraint les organisateurs à repousser l'organisation de la course de V6 tracée sur 76 kilomètres entre l'île de Molokai et l'île de Oahu. Mais on se souvient que lors de sa dernière édition en 2019, pas moins de 12 équipages polynésiens étaient engagés sur les 90 équipes participantes. Une course qui réussit d'ailleurs très bien aux équipes du fenua. Lors de l'édition 2019, l'équipe de Shell Va'a avait remporté sa 12e victoire sur la Molokai, devant une autre équipe polynésienne, le Team OPT. C'est encore Shell Va'a qui détient le record de vitesse établi en 2011 sur cette course en 4 heures, 30 minutes et 54 secondes.