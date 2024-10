​La Direction des transports terrestres prend le chemin de la grève

Tahiti le 10 octobre 2024. Les premières négociations tenues mercredi avec les représentants syndicaux de la Direction des transports terrestres n’ont pas permis aux parties de se séparer sur un accord. Aucune discussion n’est prévue ce jeudi. Demain matin, la DTT devrait entrer en grève.







Un préavis de grève à durée illimitée a été déposé vendredi dernier à la Direction des transports terrestres. Deux réunions de négociations se sont tenues mercredi mais aucun accord n’a pu être trouvé. Pire, alors que les discussions se sont engagées jusque plus de 21 heures mercredi soir, Vannina Crolas, alors qu’une ébauche de protocole d’accord lui était soumis, déclarait finalement que ce n’était pas « de sa responsabilité » de pouvoir signer un tel protocole. Etrange de la part de la ministre de la Fonction publique qui gère pourtant les agents du pays.





Sauf réunion de la dernière chance, alors que la CSTP-FO attend toujours une invitation ce jeudi pour reprendre les discussions, la Direction des transports terrestres devrait entrer en grève ce vendredi matin. Ce mouvement social pourrait perturber les examens de passages de code et de permis de conduire, mais aussi la délivrance de cartes grises, de permis et d’immatriculations.

Le préavis de grève dispose de trois points de revendications. La présentation du dossier ISS (Indemnités pour sujétions spéciales) modifié par la DMRA aux agents concernés pour vérification, la validation du dossier ISS par les agents concernés de la DTT dans sa version finale pour adoption au conseil des ministres du 9 octobre prochain et la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires.