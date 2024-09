​La DJS dépose un préavis de grève

Tahiti le 16 septembre 2024. La Direction de la Jeunesse et des Sports a déposé ce lundi un préavis de grève dans ses services alors que le projet de fusion/défusion de la DJS et de la DPDJ souhaité par la ministre des Sports ne convainc toujours pas les agents.





La colère n’est finalement pas retombée à la Direction de la Jeunesse et des Sports. Après l’annonce par la ministre des Sports, Nahema Temarii, de la future défusion du service pour la mise en place d’un service dédié aux sports et un autre, cette fois-ci fusionné avec la DPDJ (Délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse), les agents de la DJS se sont réunis et ont finalement, avec l’antenne syndicale de la CSTP-FO, déposé un préavis de grève.



Sobre, ce préavis tient en trois points. Le retrait du projet de scission de la Jeunesse et des sports tel que présenté par la ministre des Sports, le respect du courrier du directeur de cabinet, Lionel Lao, et le maintien des instances de direction actuelles.



Echaudés par la sortie de la ministre chez nos confrères de Radio 1 récemment qui maintenait sa volonté de réformer les services alors que quelques jours plus tôt, son directeur de cabinet, Lionel Lao avait tempéré en annonçant par courrier que « concrètement, le programme qui vous a été présenté en réunion en date du jeudi 29 août 2024 n’est plus d’actualité », les agents ont pris les armes syndicales pour se faire entendre.



De plus, la phrase de la ministre qui espérait que « dans le lot des réfractaires à la DJS, il y a aussi une remise en question qui a été opérée », n'est toujours pas digérée.



Cette situation équivoque a donné naissance aux deux premiers points du préavis de grève.



Enfin, le troisième point du préavis de grève mentionne « le maintien des instances de direction actuelles ». Un point important pour les agents de la DJS qui pourraient voir partir leur directrice actuelle, Loan Hoang Oppermann, dont la ministre attendait sa lettre de démission. « Une démission forcée », nous expliquait récemment un membre de la CSTP-FO alors que la ministre a déjà fixé son candidat pour la reprise du poste de la future Direction des Jeunesse : Teiva Shan.



Si la défusion devait s’opérer, la Nahema Temarii ne semble pas compter sur l’actuelle directrice, Loan Hoang Oppermann, pour la conduire.



Si les discussions prochaines dans le cadre du dépôt de préavis de grève devaient ne pas aboutir à un accord, la grève à la Direction de la Jeunesse et des Sports entrerait en vigueur de dimanche à 00h00. Des négociations qui pourraient être rendues difficile si la ministre confirme sa volonté de « ne pas reculer » sur ce projet comme elle l’annonce maintenant depuis trois semaines.