​L'otarie retrouvée à Rurutu est décédée

Tahiti, le 29 août 2022 – L'otarie retrouvée à Rurutu il y a près d'un mois et transférée à Tahiti pour y être soignée est finalement décédée en fin de semaine dernière.



La jeune otarie retrouvée à Rurutu au début du mois d’août, blessée, très amaigrie, déshydratée et très faible, est décédée moins d'un mois après son transfert à Tahiti, ont annoncé nos confrères de Polynésie La 1ère. Trouvé par un habitant de Rurutu, membre du réseau local d’échouage supervisé par la Direction de l’environnement (Diren), l’animal avait été pris en charge par une équipe de soignants notamment de la clinique vétérinaire Fariipiti à Tahiti. Malgré les soins prodigués, l’animal est donc mort dans la nuit du 24 au 25 août dernier, confirme un communiqué du Pays. Communiqué qui précise que "son autopsie a révélé un problème cardiaque congénital".



Le Pays qui a profité de l'occasion lundi pour remercier "toutes les personnes qui, de près ou de loin" avaient participé à la tentative de sauvetage de l'animal. Les vétérinaires remercient, quant à eux, les personnes qui ont déposé du poisson et des peluches. "Je ne m'y attendais pas trop, parce qu'il commençait à être bien physiquement", confie Olivier Betremieux, l'un des vétérinaires qui s'est occupé de l'animal, qui souligne néanmoins qu'il ne se nourrissait toujours pas seul et qu'il était toujours loin de son poids idéal. La Diren rappelle de son côté que, dans le milieu naturel, les otaries vivent généralement en groupe. Toute observation d’individu esseulé révèle un comportement anormal, souvent lié à des problèmes de santé. En cas de découverte, il est donc fortement recommandé de ne pas les manipuler et de signaler leur présence auprès des autorités.