​L’origine d’une micro-abeille des Tuamotu révélée

Tahiti, le 27 février 2024 - En 1934, l'entomologiste américain Elwood Zimmerman, alors étudiant de premier cycle à Berkeley, a participé à “l'expédition Mangareva” en Polynésie française. Parmi les échantillons qu'il a collectés se trouvaient trois minuscules abeilles solitaires brun orangé de 4 mm de long trouvées sur des fleurs de tahetahe dans l'archipel des Tuamotu. Des chercheurs retracent aujourd’hui leur parcours.





Les spécimens de trois abeilles collectées en 1934 par l'entomologiste américain Elwood Zimmerman lors de “l’expédition Mangareva” sont restés intacts au musée Bernice P Bishop de Honolulu jusqu'en 1965, lorsque le célèbre spécialiste des abeilles, le professeur Charles Michener, les a examinés. Il les a alors décrites comme une espèce nouvelle pour la science : Hylaeus tuamotuensis, ou abeille masquée des Tuamotu, de la famille des Colletidae.



Retrouver la provenance de ces minuscules abeilles en Polynésie française était un mystère. Ses plus proches parents connus vivaient en Australie, en Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Zélande, à plus de 3 000 km à l'ouest des Tuamotu. De plus, cette nouvelle espèce n'a plus jamais été collectée et on craignait qu'elle soit éteinte – jusqu'à aujourd'hui.



Cinquante-neuf ans plus tard, l'énigme a peut-être trouvé sa réponse dans une nouvelle étude publiée il y a quelques jours dans Frontiers in Ecology and Evolution.



De nouvelles abeilles, de la même famille que l’abeille mystère des Tuamotu, ont été découvertes récemment. Cette nouvelle espèce inconnue de rayonnement d'abeilles masquées Hylaeus a été retrouvée dans la canopée forestière. “Avec ces abeilles, nous pouvons résoudre le mystère : les ancêtres de H. tuamotuensis ont atteint la Polynésie française en sillonnant les îles via les Fidji et le sud-ouest du Pacifique !”, a déclaré le Dr James Dorey, maître de conférences à l'Université de Wollongong et maître de conférences à l'Université de Flinders et auteur principal de l'étude.

Un nouveau chemin de migration L'équipe d'auteurs y décrit huit nouvelles espèces d'Hylaeus, découvertes entre 2014 et 2019 dans le Pacifique et montrées par le code-barres ADN et la morphologie comme étant apparentées à l'abeille masquée des Tuamotu – ce qui n'est plus une anomalie.





Six des espèces nouvellement découvertes proviennent de l'archipel des Fidji : elles sont nommées Hylaeus à face droite, à petites taches jaunes et Hylaeus de Navai de l'île de Viti Levu, et Hylaeus à taches blanches, à face ouverte et de Veli de Taveuni. L'Hylaeus de Chuuk a été découverte à Chuuk dans les États fédérés de Micronésie et l'Hylaeus vert doré à Tahiti en Polynésie française, à 450 km au sud-ouest des Tuamotu.



Mais comment les abeilles sautaient-elles entre les îles ? Leur portée de vol typique est inconnue, mais probablement de seulement quelques kilomètres.



“Comme la plupart des abeilles masquées nichent dans le bois, il est probable qu'elles voyagent en radeau entre les îles, en particulier lorsque les cyclones tropicaux entraînent des masses de matières végétales dans les rivières et vers la mer. Il est également possible qu'elles aient été soufflées par des vents violents, mais cela aurait été un voyage beaucoup plus périlleux pour nos petites abeilles”, a déclaré James Dorey.



La date à laquelle ces événements de dispersion se sont produits ne peut pas encore être résolue à partir des données ADN disponibles. Les auteurs ne savent pas non plus à quel point les nouvelles espèces sont communes sur les îles où elles semblent endémiques.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 27 Février 2024 à 15:12 | Lu 335 fois