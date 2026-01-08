

​L’océan célébré au Village de To’a

Tahiti, le 27 janvier 2026 - Une vingtaine d’exposants prévoient de présenter leurs actions concrètes, mercredi, de 8 à 16 heures, au Village de To’a à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, dans les jardins de l’association Te mana o te moana, partenaire de l’organisation de cet espace de rencontre et d’exposition.



Le Village de To’a est ouvert gratuitement à l’ensemble de la population et aux scolaires. Il regroupe une vingtaine d’exposants, associations et acteurs de terrain qui agissent au quotidien dans nos îles pour protéger nos récifs et lagons : Coral Gardeners, Oceania, Tama no te Tairoto, Te Aho To'a, l'AREMP, Aroha 'Āi'a, Tamari'i Pointe des Pêcheurs, Tamari'i no te moana, Te mana o te moana, Te Ora Naho - Fape, Te Fare Natura - L'écomusée, Laboratoire Criobe, Eco Center Bora Bora, Te Mā Tairoto - Odewa, Polynacre, le Comité organisateur des Jeux du Pacifique - Tahiti 2027, la Direction de l'environnement (Diren), la Direction des ressources marines (DRM) et la Direction générale de l'éducation et des enseignements (DGEE) de Polynésie française.



L’occasion de mieux comprendre le lien profond, culturel et existentiel entre le Fenua et l’océan, des vallées terrestres aux grands fonds océaniques, et l’importance de la bonne santé des récifs coralliens, véritables interfaces écologiques entre la terre, les lagons et la haute mer. Une journée pour découvrir aussi les initiatives concrètes visant à renforcer la recherche océanographique, mieux structurer les filières bleues, valoriser les aires marines protégées et lutter contre le changement climatique.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mardi 27 Janvier 2026 à 17:23 | Lu 246 fois



