​L'épidémie de coqueluche se poursuit

Dans un son dernier bulletin de surveillance sanitaire diffusé hier, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass) indique que du 14 juin au 13 août dernier, 37 cas de coqueluche ont été rapportés. Tous ces cas ont été localisés sur l'île de Tahiti, onze d'entre eux sont des nourrissons de six mois ou moins. Face à la recrudescence de cette maladie, l'Arass rappelle que la vaccination “reste le meilleur moyen de prévention et de protection” en cette période de “circulation active” de la maladie et de rentrée scolaire.



L'Arass indique également que la dengue circule toujours “activement” à Tahiti et Moorea avec cinq nouveaux cas détectés en semaine 32 dont trois à Tahiti, un à Nuku-Hiva et un touriste ayant voyagé à Tahiti et Fakarava a également contracté la maladie. Deux nouveaux cas ont également été relevés en semaine 33, soit le 13 août au matin. Aucun cas sévère n'a en revanche été notifié depuis novembre 2023.