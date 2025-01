​L’école s’adapte aux nouveaux rythmes

Tahiti, le 27 janvier 2024 - Le ministre de l’Éducation, Ronny Teriipaia, a présenté ce lundi le premier bilan d’étape de la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires en Polynésie française.





La réforme des rythmes scolaires a considérablement bouleversé l’organisation des familles ayant des enfants dans le primaire (écoles maternelles et élémentaires). Après de longues discussions et parfois tergiversations, cette réforme initiée par l’ancienne ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, a été rendue nécessaire après de nombreux recours d’enseignants qui voyaient la réforme des 28 heures de présence en cours appliquée en métropole, mais pas en Polynésie française, ce qui n’était pourtant pas une obligation puisque le Pays est compétent en la matière.



Ce premier bilan d’étape est rassurant pour le ministère qui l’a mis en place. Légèrement positif sur la circulation routière, ce changement de rythmes scolaires est encore à accompagner d’une véritable politique de temps périscolaires. C’est effectivement là où le bât blesse car écoles, mairies et associations de parents d’élèves n’ont pas pris le temps de mettre en place de véritables temps périscolaires au sein des établissements.



L’enquête, qui a permis de recueillir les avis de 1 046 familles et des équipes enseignantes de 295 écoles, met en avant plusieurs défis mais aussi plusieurs réussites. Celles-ci incluent un meilleur équilibre entre vie scolaire et vie familiale, grâce à des après-midis plus courts et des journées moins chargées. Les parents apprécient également la circulation plus fluide et le démarrage plus tardif le matin. Cependant, des préoccupations subsistent concernant l'incompatibilité des horaires scolaires avec ceux des parents, le coût élevé des garderies et le manque d'activités périscolaires accessibles.



Ainsi, 57% des personnes sondées considèrent que les modifications apportées aux rythmes scolaires ont amélioré la circulation. En revanche, ils sont 61% à considérer que les activités périscolaires sont inadéquates, voire absentes.



Une prochaine enquête, en cette fin d’année scolaire, sera réalisée afin de parfaire le dispositif pour la rentrée 2025-2026.