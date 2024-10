​L’armée de l’air continue de séduire

Tahiti le 08 octobre 2024. Le vendredi 4 octobre dernier, au Détachement Air 190 de Tahiti-Faa’a, le bureau Air du Centre de recrutement des forces armées en Polynésie française a enregistré 27 nouvelles signatures de contrats. C’est l’une des incorporations les plus importantes de l’année pour l’armée de l’Air et de l’Espace sur le Fenua.





Au total, ce sont 6 sous-officiers, 18 militaires techniciens de l’Air (MTA) et 3 volontaires dont 1 officier, qui ont signé leur contrat d’engagement auprès du lieutenant-colonel Yann Richerme, commandant du DA 190. Un chiffre marquant pour le CIRFA Air de Tahiti qui voit habituellement partir entre 10 et 15 recrues par mois.





Armée de trois aviateurs permanents et d’un appui en mission courte durée, l’équipe du bureau Air participe toute l’année à l’effort de recrutement de l’armée de l’Air et de l’Espace à Tahiti, où elle opère au plus proche de la jeunesse polynésienne.





Le bureau dispense des informations sur les carrières et métiers de l’AAE à environ 1 200 personnes par an. Chaque année, son rayonnement en local lui permet notamment d’orienter plus de 300 dossiers, d’en évaluer environ 200 et de faire signer près de 150 contrats, dont 50% intègrent le corps des sous-officiers.





Si certains postes de MTA peuvent être à pourvoir en local, la plupart des candidats se montrent prêts à quitter le Fenua pour rejoindre l’Hexagone, à plus de 16 000 km de leurs proches.





Désireux de faire carrière dans la famille des aviateurs, déterminés et courageux, ces Polynésiens n’ont pas peur du changement d’environnement. Qu’ils viennent de Tahiti, Huahine, Tikehau, Bora-Bora, Raiatea ou encore Moorea, leur objectif les portent vers de nouveaux horizons afin d’évoluer dans diverses spécialités (fusilier commando, mécanicien aéronautique, gestionnaire RH, contrôleur aérien, etc.) et de se construire un avenir solide.





À ce stade de l’année, le recrutement Air de Polynésie enregistre 94 signatures, soit : 34 sous-officiers, 54 MTA, 3 volontaires et 3 lycéens pour l’Ecole d’enseignement technique de l’AAE à Saintes. Une fin d’année où l’effort ne faiblit pas puisqu’un engagement de 17 futurs sous-officiers est déjà prévu pour le 25 octobre prochain.