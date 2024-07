​L’application de covoiturage Wigo est opérationnelle

Tahiti, le 14 juillet 2024 - La Direction des transports a annoncé vendredi le lancement de l’application de covoiturage Wigo au Fenua.







>> Lire aussi : Wigo, le pari du covoiturage Wigo offre une solution intelligente et fiable : chaque conducteur déclare son trajet et le nombre de places disponibles dans son véhicule, les passagers peuvent alors entrer en contact avec un conducteur qui a le même parcours. Wigo facilite également le partage de frais du trajet, du passager au conducteur via un wallet mobilité, et sans commission. En cas d’imprévus avec un conducteur, Wigo garantit un covoiturage de remplacement ou le financement d’un autre mode de transport si nécessaire, assurant ainsi une expérience fiable pour tous les usagers.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Dimanche 14 Juillet 2024 à 13:34 | Lu 205 fois