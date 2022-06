​L'ISPF recrute des agents recenseurs

Tahiti, le 1er juin 2022 – Dans le cadre du recensement de la population qui aura lieu du 18 août au 17 septembre, l'ISPF va recruter plus de 700 agents recenseurs et 60 agents contrôleurs



Dans un communiqué diffusé mercredi, l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) annonce qu'en prévision du recensement qui aura lieu du 18 août au 17 septembre, il va recruter plus de 700 agents recenseurs et 60 agents contrôleurs. Les agents recrutés auront pour mission de recenser la population et les logements d'une zone géographique déterminée. Des places sont encore à pourvoir et les volontaires ont jusqu'au 7 juin pour transmettre leurs candidatures. Les fiches de candidature sont disponibles auprès des mairies ou sur le site internet de l'ISPF.