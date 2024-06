​Keha Desbordes se hisse parmi les meilleurs

Chartres le 18 juin 2024. La troisième journée des championnats de France élite de natation s’est déroulée mardi à Chartres. Toujours engagés, les cinq Polynésiens qui ont fait le déplacement continuent de grapiller de l’expérience.





Si tout le monde parlait mardi du temps canon réalisé en 100 mètres nage libre par Maxime Grousset en série et de sa qualification automatique pour les Jeux olympiques, certains temps réalisés par les Polynésiens aux Championnats de France élite de natation ne prêtaient pas à rougir.



Teiva Gehin n’a pas pu faire d’exploit en 50 mètres brasse messieurs, terminant à la 55e place dans les séries qualificatives.



La superbe performance de la journée est à mettre au crédit de Keha Desbordes, qui a terminé à la 8e place de la finale A en 50 mètres dos. Une sacrée belle performance pour le nageur de l’Olympique de Pirae d’à peine 20 ans. Rohotu Teahui, dans cette même discipline, et du haut de ses 15 ans, est aussi parvenu à se hisser dans la finale B. Il réalise ainsi, en série puis en finale, les deux meilleures performances françaises des 15 ans avec un chrono de 26.50. C’est la deuxième fois en deux jours qu’il se hisse à un tel niveau. Enfin, Teiva Gehin, toujours en 50 mètres dos, a réussi à se placer en finale C.



Déception cependant pour Nicolas Vermorel qui croyait en ses chances de se hisser dans le haut du panier dans l’une des étapes reines, le 100 mètres nage libre. Il termine à la 29e place des séries qualificatives et ne parvient pas à se hisser dans une finale. Il reste à plus de trois secondes de la star du jour, Maxime Grousset, mais c’est davantage sur le 100 mètres papillon que Nicolas Vermorel s’exprime et dans la nuit de mardi à mercredi qu’il devait tout donner pour espérer décrocher une médaille et un ticket olympique.



Bertrand Prévost



Photo : AFP