​Karl Cung-Tan bienvenu chez les chics

Tahiti, le 5 avril 2023 - Mister Chic France 2023 - Karl Cung-Tan, Mister Chic Tahiti 2021, participera le samedi 29 avril 2023 à l’élection de Mister Chic France à Bergues. Le jeune homme prépare actuellement son physique ainsi que sa culture générale sur l‘île de Moorea avant de s’envoler pour la France le 12 avril prochain.



Karl Chung-Tan, Mister Chic Tahiti 2021, représentera le fenua à l’élection de Mister Chic France 2023 le samedi 29 avril 2023 à Bergues. Pour décrocher l’écharpe, le jeune homme, qui est originaire de Moorea, devra se distinguer, parmi quatre autres candidats de la métropole, à travers cinq passages différents à savoir : le passage en tenue de ville, la tenue de comité, la tenue de métier, la tenue régionale et la tenue de soirée. A noter que pour le passage en tenue de métier, il portera l’habit de serveur puisqu’il travaille en tant que responsable de salle dans un restaurant familial très connu à Moorea. Pour la tenue régionale par contre, il endossera un costume culturel polynésien.



Karl Chung-Tan semble être soulagé et excité à l’approche du concours de beauté national après avoir attendu depuis son sacre en 2021. “J’attends cette élection depuis deux ans. J’ai continué à faire du sport pour maintenir ma forme en pratiquant notamment du crossfit. Je ne sais pas s’il y aura un test de culture générale, mais je me prépare à cela en apprenant par exemple la géographie de la France”, confie Karl Chung-Tan. Pour se démarquer, le jeune homme a également préparé son discours. “Le principal message que je vais porter sera que pour atteindre nos objectifs, il faut le poursuivre jusqu’au bout. Je n’ai jamais pensé par exemple à participer à une élection de ce genre, mais je vais essayer d’aller le plus loin possible et pourquoi ne pas gagner le titre. J’ai vraiment envie de ramener cette écharpe à Tahiti”, explique-t-il. Il ajoute : “Je vais également parler des causes que je soutiens, la protection des animaux en particulier. On constate par exemple que beaucoup d’animaux sont laissés à l’abandon sur l’île de Moorea et partout ailleurs. Je suis aussi préoccupé par la protection de l’environnement et par la pollution. Ça me choque de voir les membres de l’association Les bourdons de Moorea ramasser tous les jours des déchets au bord des routes. J’aimerais soutenir les associations en France et à Tahiti avec ce titre de Mister Chic France 2023.”



La population locale peut déjà soutenir le candidat polynésien en participant au vote en ligne (le coût est de 0,50 euro – 60 Fcfp le vote) mis en place par les organisateurs. Toutes les informations sont données sur la page Facebook de Karl (Karl Chung-Tan, le mister Chic Tahiti 2021&2022). “Je suis content de recevoir régulièrement vos soutiens sur les réseaux sociaux. Je compte maintenant sur vos votes pour cette élection nationale. C’est important de le faire, car le vote du public va compter pour 40% de la note finale. On peut ramener ensemble cette écharpe à Tahiti”, conclut-il.