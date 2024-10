​Intervention massive à Agritech Faa’a

Tahiti le 15 octobre 2024. Une grande opération a été menée ce mardi matin à Agritech Faa'a par les forces de l'ordre et par l'inspection sanitaire.





Ce matin, les gendarmes de l’OCLAESP (L'Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique), les agents de la DIREN (Direction de l’environnement), des services du travail et de la Biosécurité se sont rendus à l’entreprise Agritech de Faa’a pour une grande opération de contrôle sur place.





Selon les premiers éléments recueillis lors de cette opération, l’enquête se porterait sur les produits stockés dans les entrepôts jouxtant le magasin qui pourraient, de par leurs conditions de stockage, représenter un danger explosif. Des démineurs étaient même présents pour y effectuer des prélèvements alors qu’un drone était utilisé par la gendarmerie pour survoler la zone.





La direction, qui n’a pas souhaité s’exprimer, ainsi que les salariés ont ensuite été tour à tour interrogés par les différents services.