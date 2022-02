​Inondations et routes coupées à Hitia'a et Papenoo

Tahiti, le 18 février 2022 – Plusieurs rivières de Hitia'a et Papenoo sont sorties de leur lit pour inonder les routes vendredi matin en raison des fortes pluies. La direction de l'équipement appelle à la prudence, alors qu'une vigilance jaune pour orage a été déclenchée par Météo France.



De fortes pluies se sont abattues vendredi matin sur la côte Est et en particulier sur la zone de Hitia’a o te Ra. Une partie de la route a été inondée en plusieurs endroits, les rivières de Vaihi, Vaira’a et Hapoponi étant sorties de leur lit. L’eau a également inondé la route à Faaripo sur la commune de Papenoo. La direction de l'équipement est à pied d'œuvre pour rétablir la circulation et recommande aux automobilistes de respecter les signalisations mises en place à l’approche de ces zones où la circulation a été réduite à une voie. Il est demandé aux usagers, si cela est possible, d’éviter de prendre la route sur la côte Est.



Les agents de la direction de l’Équipement sont actuellement sur place en intervention pour rétablir la circulation, effectuer des curages et dégager les ponts obstrués. Météo France a placé une partie de la Polynésie française, dont les îles du Vent et les îles Sous-le-vent, en vigilance jaune pour orages avec des pluies localement fortes. La prudence est donc de mise.







Rédigé par Antoine Samoyeau le Vendredi 18 Février 2022 à 11:48 | Lu 1623 fois