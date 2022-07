​Gros temps sur les îles de la Société

Tahiti, le 25 juillet 2022 - Météo-France a placé lundi l’archipel de la Société en vigilance jaune pour fortes pluies et grosse houle.



Pas d’accalmie prévue avant mercredi, sur l’archipel de la Société. Météo-France a placé lundi les îles du Vent et les Raromatai en vigilance jaune pour fortes pluies et forte houle, avec des creux de 3 à 3,5 mètres attendus.

Sur les îles du Vent, le ciel reste très nuageux et accompagné d'averses mardi. Un regain d'activité est attendu mardi entre le début de matinée et le milieu d'après-midi avec des averses se faisant plus intenses. Un mauvais temps passager. L’accalmie est attendue dans la nuit de mardi à mercredi puis, de belles éclaircies devraient être de retour mercredi matin. Aux îles Sous-le-vent, le ciel devrait rester très nuageux mardi avec des averses fréquentes et intenses en matinée et dans l’après-midi, qui auront tendance à se raréfier en soirée. Là aussi, le soleil devrait être de retour mercredi.



Dans le même temps, le sud et l’ouest des Tuamotu et les Australes sont placés en vigilance jaune pour forte houle de secteur sud-sud-ouest avec des creux de 3 à 4 mètres mardi s'amortissant à 2,5 mètres mercredi.